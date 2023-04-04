"Все аттракционы, находящиеся на территории Московской области перед началом рабочего сезона должны пройти обязательное техническое освидетельствование. Оно необходимо для соблюдения требований безопасности", — приводятся в сообщении слова главы ведомства Тихона Фирсова.

Весной все аттракционы проходят обязательное техническое освидетельствование.

"Если новеньким достаточно этих мер, то старым каруселям необходима техническая диагностика. Кроме того, проверка развлекательных технических средств проводится сотрудниками Гостехнадзора не единожды, а несколько раз за год. Каждая конкретная ситуация успешно прорабатывается, вовремя выявляются и предотвращаются все нарушения", — добавили в ведомстве.

Всего на территории Московского региона зарегистрирован 631 аттракцион.