"По предварительной информации, самолет, выполнявший рейс Санкт Петербург — Самара, при совершении посадки в аэропорту Курумоч 3 апреля в 21:40 совершил столкновение с птицами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что посадка прошла в штатном режиме, пострадавших в результате случившегося не было.

По данным Куйбышевской транспортной прокуратуры, при заходе на посадку самолет Boеing-738 авиакомпании "Победа" столкнулся с птицей на высоте 1500 метров. На борту в момент инцидента находилось 190 пассажиров.

В настоящее время проводится оценка технического состояния самолета. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.