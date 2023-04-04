"В связи с крупными извержениями вулканов Шивелуч и Безымянный проведена двухдневная сухопутная экспедиция, в ходе которой отобраны пробы воды и снега на водосборе от истоков до устья крупнейшей водной артерии полуострова Камчатка длиной более 700 км — реки Камчатка", — говорится в сообщении.

Полученные результаты позволят оценить влияние вулканического пепла на химический состав вод реки Камчатка и ее приемного бассейна — Камчатского залива.

Как сообщалось, в конце марта сейсмическая активность вулкана Шивелуч, извергающегося на Камчатке, возросла.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 м.

Безымянный — один из самых активных вулканов мира — находится на Камчатке вблизи Ключевского вулкана, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота Безымянного — 2 тыс. 882 м.

Знаменитое катастрофическое извержение вулкана 30 марта 1956 года выделено в самостоятельный тип — "направленный взрыв", или "тип Безымянный", который признан мировой вулканологией (directed blast, lateral blast, type Bezymianny). Тогда Безымянный выбросил пепел на высоту более 40 км. Грязевой поток заполнил реку Камчатка. В результате извержения образовался подковообразный кратер диаметром более 1 км, открытый на восток. У восточного подножья Безымянного на площади 500 кв. км деревья и кустарники были сломаны и повалены в направлении от вулкана.

Именно после этого извержения 30 марта отмечается День вулканолога.