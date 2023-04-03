"Власти Таиланда пытаются найти баланс между сохранением природы, морских обитателей в бухте Майя-Бэй в Андаманском море и туристическими группами, которые стали прибывать на роскошный пляж после снятия антиковидных ограничений. Ежедневно в заливе наблюдается до 40 хищных рифовых акул, в то же время на побережье прибывают около 4 тыс. туристов", — пишет портал.

Как отмечает издание, экологи обеспокоены возросшим числом туристов и заявили, что количество акул снова стало сокращаться.

"Мы не говорим о полном закрытии бухты или сокращении числа туристов, но я думаю, что нужно найти способ разумного управления", — считает советник по морским обитателям департамента национальных парков Таиланда Петч Манопавитр.

По словам морского исследователя Метави Чуанчароенди, за время пандемии бухта снова стала питомником для молодых акул. На сокращение их числа влияет не только туризм в целом, но и сезонное перемещение особей, а также рыбалка.

"В связи с этим власти и экоактивисты призывают туристов не купаться в бухте. Также они пытаются согнать с мелководья детенышей акул", — пишет ABC News.

Живописная бухта Майя-Бэй на острове Пхипхи-Ле, закрытая несколько лет назад властями Таиланда из-за слишком большого числа туристов, открыта для посещения с 1 января 2022 года. Для сохранения природных ресурсов острова каждый час там может находиться не более 375 человек, прибывать в бухту они должны только на паромах, отправляющихся с противоположной стороны острова – с пирса бухты Лох Самах. Купаться в Майя-Бэй нельзя, можно лишь заходить в воду по колено.

Бухта Майя-Бэй и остров Пхипхи-Ле стали известны всему миру после выхода популярного фильма "Пляж", где герой, которого играет Леонардо ди Каприо, присоединяется на острове к колонии дауншифтеров во главе с героиней Тильды Суинтон. С тех пор остров стал невероятно популярным у туристов.