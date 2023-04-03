"Мы ожидаем, что на фестиваль в этом году приедут до 6 тысяч гостей", — сказал он журналистам.

По словам Сабирова, особенность BoogelWoogel в том, что для многих участие в нем стало традицией, его поклонники специально готовятся, выбирают костюмы для спусков и приезжают на курорт.

"У нас есть все необходимое для того, чтобы проводить подобные праздники и не только. Безусловно, этот фестиваль делает ярче календарь мероприятий не только горного кластера, но и города Сочи в целом", — подчеркнул заместитель генерального директора.

В свою очередь, директор фестиваля BoogelWoogel Никита Гирин сказал, что в этом году на фестивале впервые проведут семь креативных спусков.

"Большинство из них, как например, "Совершенно Летний" спуск, состоится впервые. Тем не менее он сейчас является лидером по количеству регистраций. На данный момент 1591 человек намерены спуститься с горы на лыжах или сноуборде в шортах, сарафанах, с надувными кругами и с прочими атрибутами летнего отдыха. Рекорд Гиннеса в 2016 году нам удалось установить благодаря участию 1008 человек. Вот так, не ставя специально рекордов, мы берем новую высоту", — подчеркнул директор фестиваля.

Он добавил, что участие во всех активностях BoogelWoogel, в том числе проход на концерт хедлайнеров — бесплатный. Хедлайнеры будут выступать три дня. 6 апреля — группа "Марлины" и импровизаторы PROSECCO с комедийным спектаклем, 7 апреля — The Hatters, 8 апреля — UMA2RMAN.

Креативные спуски распределены в течение трех дней: 6 апреля — "Совершенно Летний" спуск и спуск "Цветной дым", 7 апреля — "Карнавальный спуск", "Свадебный спуск", 8 апреля — "Пижамный спуск", спуск "Красная дорожка" и "Ночной".

Больше всего зарегистрировавшихся на фестиваль из Москвы. Гости карнавала летят также из Архангельска, Бишкека (Кыргызстан), Владивостока, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Кирова, Краснодарского края, Магадана, Новосибирска, Норильска, Астаны (Казахстан), Омска, Петропавловск-Камчатского, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Североморска, Сочи, Тулы, Хабаровска и Якутска.