Себестоимость продаж снизилась на 10,8% — с 432,2 млн рублей до 385,7 млн рублей, что сказалось на росте валовой прибыли в 1,5 раза.

В структуре выручки доходы от оказания услуг по наземному обслуживанию составили 421,2 млн рублей (рост на 14,4%), аэропортовому обслуживанию — 149,6 млн рублей (снижение на 2,5%), от коммерческой деятельности — 58,5 млн рублей (снижение на 13,6%).

Чистая прибыль аэропорта по итогам минувшего года выросла на 76,4% и превысила 222,6 млн рублей.

Кредиторская задолженность ООО увеличилась с 74,5 млн рублей на 31 декабря 2021 года до 136,6 млн рублей на 31 декабря 2022 года, дебиторская — с 252,9 млн рублей до 395,4 млн рублей.

Как сообщалось, по итогам 2022 года томский аэропорт "Богашево" обслужил более 540 тыс. человек, что на 9% превысило показатель 2021 года.

Совладельцами ООО "Аэропорт "Томск" являются холдинг "Новапорт" (74,9%) Романа Троценко и департамент по управлению госсобственностью Томской области (25,1%). В настоящее время аэропорт сотрудничает с восемью российскими авиакомпаниями, которые обслуживают рейсы по 12 направлениям внутри страны.