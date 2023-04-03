С мая количество рейсов в Москву увеличится до пяти раз в сутки. Количество рейсов в Санкт-Петербург также возрастет — до 5 раз в неделю.

Кроме того, увеличится количество рейсов и в южном направлении.

"В Сочи пассажиров будут доставлять два раза в неделю, с июня — четыре раза в неделю. Также планируется организация нового авиамаршрута — до Махачкалы", — говорится в сообщении.

Рейсы в Новосибирск будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и пятницам, в Минеральные Воды — по понедельникам и четвергам, в Екатеринбург — по воскресеньям.

По данным пресс-службы, с начала текущего года аэропорт перевез порядка 132 тыс. пассажиров, что на 18% больше показателя за аналогичный период прошлого года.