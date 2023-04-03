"Ремонтные работы будут проводиться внутри пирамиды с июня 2023 года в рамках программы регулярного технического обслуживания пирамид Гизы. В это время посетителям будет доступна пирамида Микерина", — пишет издание.

По словам генерального секретаря высшего совета древностей Мостафы Вазири, также предполагается реставрация и других исторических сооружений. В настоящее время завершены ремонтные работы в синагоге Бен-Эзра и в Вавилонской крепости в Старом Каире.

Пирамида Хеопса – крупнейшая из египетских пирамид, памятник архитектурного искусства Древнего Египта, ее возраст оценивается примерно в 4500 лет. Она была построена для фараона Хеопса IV династии и расположена на плато Гиза, в 8 км от одноименного города, в 25 км от центра Каира. В Гизе находится целый ансамбль крупных пирамид, который ежегодно привлекает множество туристов.