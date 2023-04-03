"За три месяца 2023 года аэропорт обслужил на 40% больше пассажиров по сравнению с показателями за аналогичный период 2022 года", — сказал представитель пресс-службы.

При этом пассажиропоток аэропорта в марте превысил показатели марта 2021 года на 53%.

Рост обусловлен увеличением загрузки рейсов по наиболее популярным направлениям, в том числе в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самару, Пермь, Уфу, Баку, Ереван, Дубай, Стамбул.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток аэропорта по итогам 2022 года стал рекордным в истории предприятия — свыше 4 млн человек (рост более 25%). В январе-феврале 2023 года рост составил 42% к уровню аналогичного периода 2022 года.

Международный аэропорт "Минеральные Воды" является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа.