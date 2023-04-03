Сбор за взлет-посадку увеличился с утвержденных в прошлом году 248 руб. до 278 руб. за тонну максимальной взлетной массы (МВМ) воздушного судна, за авиационную безопасность — с 236 до 264 руб.

Плата за предоставление аэровокзала на внутренних воздушных линиях выросла с 82 до 92 руб. на одного пассажира, на международных линиях — со 116 до 130 руб. Тариф за обслуживание пассажиров на внутренних рейсах поднялся с 88 до 99 руб. за человека, на зарубежных — с 99 до 111 руб.

Для иностранных авиакомпаний "Внуково" также подняло тарифы. Сбор за взлет-посадку вырос на 5%, до $11,8 за тонну МВМ, за авиабезопасность — на 4%, до $7,2 за каждого убывающего пассажира старше 2 лет. Сбор за пользование аэровокзалом увеличился на 5,5%, до $9,6.

Минимальный сбор "Внуково" для воздушных судов бизнес-авиации с МВМ менее 50 тонн и вместимостью менее 20 кресел поднялся на 5%, до $525 за каждое судно.

До этого в последний раз "Внуково" поднимало сборы в апреле прошлого года: для российских перевозчиков они выросли примерно на 7%, для иностранных — на 4,5%, сообщала пресс-служба аэропорта.

Крупнейшие базовые авиакомпании "Внуково" — "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), "ЮТэйр", AZUR air, среди обслуживаемых иностранных — Turkish Airlines, AZAL, Armenia, Emirates.

Как сообщалось, "Домодедово" в последний раз повышало основные тарифы для российских авиакомпаний в октябре 2022 года, уровень индексации составил от 5 до 20%. С апреля этого года на 10% вырос ряд тарифов для иностранных компаний.

Третий аэропорт Московского авиаузла — "Шереметьево" — поднял ставки на обслуживание авиакомпаний в январе: для российских они выросли почти на 13%, для иностранных — на 8%.