"Законопроект закрепляет необходимые понятия в области обеспечения безопасности людей на водных объектах. В целом документ призван стать базовым законодательным актом, на основе которого будет выстраиваться система защиты людей на водных объектах. Подразумевается как купание, так и катание на маломерных лодках, гидроциклах и тому подобном", — сказал Груздев журналистам в понедельник.

По его словам, в документе, в частности, прописываются требования к пляжам — администрация пляжа будет обязана обеспечить проведение водолазного исследования и очистку дна водного объекта, отведенного для купания, на глубине до двух метров в границах зоны купания.

"Важно, что данный проект закона прописывает обязанности граждан. Люди должны будут соблюдать установленные правила безопасности на водных объектах и выполнять законные требования должностных лиц Государственной инспекции в области безопасности людей на водных объектах", — отметил он.

Кроме того, проект закона предлагает установить обязательные требования безопасности к маломерным судам, спасательным средствам, оборудованию для маломерных судов, а также порядок государственной регистрации маломерного судна, правила управления, срок действия, прекращение права управления таким судном, добавил эксперт.

"Планируется, что через пять лет после принятия закона все маломерные суда, подлежащие государственной регистрации, будут зарегистрированы в Реестре маломерных судов. Помимо прочего, законопроектом устанавливаются случаи и порядок применения государственными инспекторами по маломерным судам физической силы и специальных средств", — сказал также Груздев.