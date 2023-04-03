"С реклассификацией коронавируса правительство Японии прекратит весь пограничный контроль или тестирование людей, прибывающих в страну. Но в случае появления нового и высокопатогенного штамма власти применят меры для замедления его распространения, в том числе карантин", — пишет издание.

Как отмечает газета, также в Японии будет сокращена государственная поддержка скрининга, тестирования и амбулаторного лечения коронавируса.

В настоящее время российским туристам для посещения Японии необходимо предъявить сертификат о трехразовой вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ, либо ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до выезда из страны отправления. Результат теста нужно загрузить в установленное на смартфон приложение MySos. Также туристам потребуется получить QR-код для въезда в Японию на сайте Visit Japan и оформить страховку с покрытием лечения от коронавируса.