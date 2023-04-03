Как сообщалось, жители Парижа в воскресенье проголосовали за запрет сервисов аренды электросамокатов.

По данным Lime, Dott и Tier Mobility, мировые мегаполисы, в центре которых могли действовать сервисы аренды электросамокатов, ранее не запрещали работу таких сервисов. Сейчас ими пользуются 400 тыс. парижан и гостей города, а количество поездок достигает порядка 1,7 млн в месяц.

Сервисы аренды начали работать в городе около 5 лет назад.

Власти Парижа заявляли о том, что из-за арендуемых самокатов загромождаются тротуары и растет число ДТП и пострадавших.

Между тем, операторы продолжат в Париже сдавать в аренду электровелосипеды.

Как сообщалось, в ходе референдума 89% парижан высказались против сервисов аренды. Явка составила 7,5%, или около 103 тыс. избирателей. Электронное голосование не проводилось.

Голосование прошло в формате консультативного референдума, который, как поясняют французские СМИ, не имеет обязательной силы, решение переходит на рассмотрение местных властей, в данном случае — в мэрию Парижа, которая имеет право как поддержать мнение горожан, так и не согласиться с ним.

"С 1 сентября не будет аренды электросамокатов в Париже", — заявила мэр Парижа Анна Идальго на пресс-конференции, подводя итоги голосования.