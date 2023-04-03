"Никогда Музей музыки этого не делал, только благодаря помощи министерства культуры мы открываем выставку, посвященную Рахманинову в Третьяковской галерее", — сказал генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов на пресс-конференции в Москве.

Министр культуры РФ Ольга Любимова в свою очередь сообщила, что выставка пройдет в Новой Третьяковке на Крымском валу в октябре.

Брызгалов уточнил, что в экспозицию войдет большое количество личных вещей композитора, в том числе фуфайка, обувь, костюмы и многое другое. "Это будет настоящий сюрприз", — отметил Брызгалов.