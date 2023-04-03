"Турция стала самым популярным направлением поездок российских туристов на предстоящие майские праздники. Больше всего у нас востребованы отели 5* и 5* deluxe, на них в общей сложности приходится более 85% всех продаж. Следующие по популярности – отели 4* с показателем более 10%. Запрашиваются также гостиницы 3*, но их доля в общем объеме небольшая", — рассказала глава отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марина Макаркова.

По ее словам, чаще всего приобретаются туры с вылетами 29 апреля, 6 и 7 мая. Более половины заявок на Турцию в начале мая приходятся на семейный отдых с детьми.

По данным Coral Travel, средний чек на отдых в Турции составляет 1200 евро на человека. На более поздние даты средняя стоимость снижается и не превышает 1000 евро.

Повышенный интерес к дорогим пятизвездочным отелям фиксируют и в туркомпании Space Travel.

"Мы наблюдаем существенно выросший спрос на отели премиум-класса уровня Regnum и Maxx Royal. Также есть интерес к отелям 5* в более умеренном ценовом сегменте, например, цепочки Limak, Paloma. 80% заявок на майские праздники это, безусловно, Анталья", — пояснили в компании.

Как отметили в пресс-службе туроператора, несмотря на то, что в этом году продажи путевок в Турцию существенно выросли, на майские праздники страна занимает третье место по популярности после ОАЭ и Мальдив.

"Пока спрос на майские праздники не отвечает ни нашим ожиданиям, ни прогнозам турецких отельеров", — добавили в Space Travel.

Турция заняла второе место после ОАЭ среди самых популярных направлений на майские праздники у туроператора FUN&SUN. На нее приходится 22% заявок.

"По Турции мы видим тенденцию, что по акциям раннего бронирования туристы приобретают размещение в наиболее популярных отелях 5*, например, сети Rixos. Наибольшее число заявок приходится на Анталью, также есть запросы на отдых в Бодруме и Даламане", — заключили в компании.