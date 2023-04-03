Соответствующие изменения внесены в Устав региона.

"Закон опубликован сегодня и вступил в законную силу", — уточняет пресс-служба правительства региона.

Как сообщалось, 29 марта депутаты областного парламента приняли в трех чтениях изменения в Устав Ленинградской области, дополнив его статьей 7.1. "Столица Ленинградской области". Поправку одобрили 40 человек, "против" проголосовали двое, воздержался один.

В марте 2021 года областной парламент одобрил законопроект о размещении органов государственной власти региона в Гатчине и Санкт-Петербурге. Позднее Дрозденко подписал закон об изменениях в устав региона, согласно которым столицей области становится город Гатчина. В Уставе региона это прописано не было.