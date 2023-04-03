"Наша компания определенное время назад стала собственником бастиона, который находится в плачевном состоянии, хотя еще в 2007 году стал памятником градостроительства и архитектуры регионального значения. Но недавно местное АО "Актив" стало его арендатором, победив в конкурсе с инвестиционными обязательствами. Компания должна будет восстановить бастион и превратить его в историко-культурный объект, который должен привлекать туристов и горожан", — сказали в корпорации.

Инвестор планирует реализовать проект в течение 36 месяцев. Компания намерена инвестировать в реновацию объекта порядка 1,2 млрд рублей.

В компании отметили, что работы в этом направлении уже начались. В первую очередь будет проведена консервация объекта и противоаварийные работы. Параллельно с проведением этих мероприятий инвестор приступает к разработке проекта приспособления бастиона к современному использованию.

Подобрать функции для нового объекта планируют с учетом времени и мнения жителей и гостей города.

Благоустройство запланировано в стиле фортификационных укреплений, но главным референсом пока называют комплекс "Новая Голландия" в Санкт-Петербурге. Дело в том, что бастион "Грольман" стоит на берегу Крепостного ручья, протекающего вдоль Литовского вала, и является одним из его фортификационных сооружений.

В компании "Актив" считают, что на объекте могут быть расположены "два серьезных ресторана, которые будут вписаны в интерьеры "Грольмана", музей, в том числе и под открытым небом, и разнообразные точки притяжения для людей: творческие, торговые, общепит, мастерские — то, что позволит людям занять себя на целый день", пояснили в корпорации.

При этом восстановительные работы будут проводиться таким образом, чтобы бастион могли посещать туристические группы.

"Бастион Грольман" был построен в период с 1851 по 1860 годы. Это самый крупный бастион оборонительного сооружения Литовский вал. В его состав входят: подковообразный редюит с дворовым пространством для укрытия личного состава, земляной вал, капонир, два полукапонира, два каземата горжевой части, въездные ворота и предмостное укрепление.

В апреле 1945 года при штурме Кенигсберга бастион получил серьезные разрушения, но не восстанавливался в послевоенное время. Он использовались в качестве складских помещений и мастерских.