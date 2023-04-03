Уголовное дело в отношении повара, официанта и директора вагона-ресторана по ч.1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей) с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

"В рамках расследования уголовного дела установлено, что повар и официант вагона ресторана пассажирского поезда сообщением "Мурманск — Адлер", зная о наличии у них норовирусной инфекции, не уведомили об этом своего работодателя, проигнорировав санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы", — говорится в сообщении.

По версии следствия, директор вагона-ресторана со своей стороны не обеспечила соблюдение санитарных норм и не организовала медобследование персонала.

Потерпевшими признаны 123 ребенка в возрасте от 7 до 17 лет, а также 8 взрослых.

В сообщении отмечается, что следственные действия проходили в Мурманске, Москве, Ростове-на-Дону, Краснодарском крае. Расследование находилось на контроле в центральном аппарате СКР.

Как сообщалось, в поезде "Мурманск — Адлер" в августе 2021 года на оздоровительный отдых ехали две группы из Мурманской области и Карелии, всего 245 детей, включая 107 детей из Заполярья, и сопровождающие их взрослые. В туапсинские лагеря они должны были попасть 7 августа. В пути у детей появились симптомы кишечного расстройства, их сняли с поезда и отправили в больницы.

По данным Минздрава РФ, всего был госпитализирован 91 ребенок. Дети проходили лечения в Туапсинской, Апшеронской и Белореченской больницах.

По данным Роспотребнадзора, причиной недомогания детей стал норовирус второго типа (желудочно-кишечная инфекция).

Впоследствии суд на месяц приостановил работу вагона-ресторана поезда "Мурманск-Адлер" после проверки по факту госпитализации детей. ООО "НапиткиТрансСервис" было признано виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах (ст.6.6 КоАП РФ).