"Провел оперативный штаб, на котором обсудили последствия землетрясения, напугавшего сегодня жителей Петропавловска-Камчатского и других наших городов. Оно не привело к каким-то серьезным последствиям, хотя на многих объектах зафиксированы незначительнее повреждения", — написал Солодов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в течение ближайших дней специалисты продолжат обследование зданий, чтобы сделать окончательные выводы.

"Наиболее заметным сегодня для всех было обрушение старой печной трубы на одном из зданий на Ленинградской в Петропавловске. Поэтому дал поручение проверить все подобные конструкции", — написал Солодов.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло 3 апреля в 15:06 по камчатскому времени (6:06 мск). Его эпицентр находился в акватории Авачинского залива в 64 километрах от Петропавловска-Камчатского. Угроза цунами не объявлялась.

Жители Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Елизовского района ощутили подземные толчки силой до 6 баллов. В квартирах столицы края раскачивалась мебель и падали предметы. Люди выбегали из подъездов на улицу.

После основного сейсмособытия ученые фиксируют более слабые афтершоки.