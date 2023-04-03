"После длительного перерыва первый автобус прибыл с территории Китая в пункт пропуска Турий Рог ", — сказала собеседница агентства.

Через границу проследовали граждане КНР, совершающие рабочие поездки.

Как сообщалось, в конце марта китайская сторона объявила о готовности к возобновлению пассажирского сообщения в апреле еще в двух пунктах пропуска через российско-китайскую границу в Приморском крае, а с 20 апреля 2023 года — через железнодорожный пункт пропуска Пограничный (РФ) — Суйфэньхэ (КНР).

Пассажирское сообщение в Приморье на регулярной основе было возобновлено в январе через автомобильные пункты на российско-китайской границе Краскино — Хуньчунь, Пограничный — Суйфэньхэ, в феврале 2023 года — Полтавка — Дуннин. В настоящее время через эти пункты пропуска проезжают пассажиры с визами. Только в марте через автомобильные пункты пропуска Уссурийской таможни границу пересекли более 15 тыс. человек (без учета водителей большегрузных автомобилей).