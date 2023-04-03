Как сообщалось, в марте 2022 г. "дальними" поездами в РФ было перевезено лишь 6,8 млн человек — меньше в том году было перевезено только в феврале (5,2 млн).

Пассажирооборот в дальнем следовании в марте 2023 года вырос на 20% г/г, до 6,2 млрд пассажиро-километров.

Пригородные перевозки в прошлом месяце выросли на 4,2% г/г, до 87,1 млн пассажиров. Пассажирооборот в этом секторе показал рост на 7,2% г/г, до 2,5 млрд пассажиро-километров.

Таким образом, по оперативным данным, всего в марте на инфраструктуре РЖД было перевезено 95,2 млн пассажиров, что на 5,3% выше уровня марта прошлого года. Пассажирооборот составил 8,7 млрд пассажиро-километров (+15,9%).

За I квартал 2023 года было отправлено 265,2 млн пассажиров (+11% г/г): в дальнем следовании — 24,2 млн (+25,2%), в пригородном сообщении — 241,1 млн (+9,7%). Пассажирооборот с начала года вырос на 24%, до 25,6 млрд пассажиро-километров: в дальнем следовании — до 18,4 млрд пассажиро-километров (+28,7%), в пригородном сообщении — до 7,2 млрд пассажиро-километров (+13,4%).