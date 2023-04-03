"Анталья, которая является одним из важнейших туристических центров Средиземноморья, бьет рекорды в туротрасли в 2023 году. Количество туристов, посетивших город воздушным транспортом в период с 1 января по 31 марта, составило 797,9 тыс. Этот результат вошел в историю туризма провинции как лучший старт всех времен", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в 2019 году, когда был зафиксирован наибольший турпоток, с января по март Анталью посетили 579,5 тыс. гостей. Во время пандемии за аналогичный период 2021 года турпоток составил 266,8 тыс., а 2022 года – 515,3 тыс. (плюс 55%).

Согласно статистике, первое место числу отдохнувших в Анталье туристов заняли россияне. С января по март из РФ приехали 213,1 тыс. туристов, их доля в общем турпотоке – почти 31%. Второе место у Германии (169,3 тыс.), замыкает тройку лидеров Великобритания (88,6 тыс.). За ними следуют Польша, Иран, Израиль, Казахстан, Нидерланды, Украина и Дания.

В марте Анталью посетили 347,6 тыс. иностранных туристов, это также наилучший результат по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет.