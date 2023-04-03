"Наши коллеги провели работу. По их оценке, как минимум на 20% может увеличиться турпоток как в Башкортостан, так и в Абхазию", — сказала Болычева.

Она отметила, что в ходе рабочего визита башкирской делегации в Абхазию туроператоры двух республик договорились о сотрудничестве, в том числе об организации серии промотуров по формированию новых туристических продуктов.

"Туроператоры Башкортостана готовы адаптировать и специально подготовить комбо-туры для жителей Абхазии с посещением Башкортостана и других регионов, включающие в себя различные туристические направления", — добавила министр.