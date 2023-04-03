Согласно материалам, размещенным на сайте госзакупок, подрядчику необходимо, в том числе, обеспечить площадку аэрокомплекса инженерной инфраструктурой и построить рулёжную дорожку.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 4,95 млрд рублей, источник финансирования — федеральный бюджет. Работы должны быть выполнены до 5 октября 2027 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 апреля, провести аукцион планируется 20 апреля.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2022 года был завершен первый этап реконструкции второй взлетно-посадочной полосы аэропорта, в результате чего количество стояночных мест было увеличено на 25%. Второй этап предусматривает строительство дополнительных рулежных дорожек, которые позволят увеличить пропускную способность аэропорта в 10 раз. Завершить этап планировалось к 2024 году.

Позже, в феврале 2023 года, "Новапорт" завершил строительство первой очереди нового терминала внутренних линий в новосибирском аэропорту. Площадь нового терминала составляет более 58 тыс. кв. метров, запланированная пропускная способность — 1.844 тыс. пассажиров в час. Объем инвестиций составил 18,2 млрд рублей.

Владелец "Новапорта" Роман Троценко сообщал журналистам, что строительство второй очереди нового терминала планируется начать в 2024 году. Объем инвестиций оценивается в 18 млрд рублей, из которых 14 млрд рублей планируется направить на строительные работы, 4 млрд рублей — на подготовку площадки.

"Толмачево" — один из крупнейших по пассажиропотоку аэропортов в РФ. В 2022 году он обслужил 7,585 млн человек, что на 12,2% больше, чем в 2021 году. В настоящее время новосибирский аэропорт располагает двумя взлетно-посадочными полосами и тремя терминалами.