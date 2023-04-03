Семейная пара из Краснодара — Галина и Александр Сандульские отметит в Сочи "золотую свадьбу".

Они обвенчались 1 марта 1973 года в соборе Чуфля в Кишиневе.

"Галина и Александр катаются на лыжах 43 года. У них двое детей, два внука и две внучки. Всех детей и внуков они также поставили на горные лыжи. Пара сохранила свадебный костюм и платье, и планируют в них быть на "Свадебном спуске", — подчеркивает пресс-служба.

Регистрация участников фестиваля продолжается. На данный момент больше всего лыжников и сноубордистов намерены участвовать в "Совершенно Летнем" спуске — 1572 человека.

Гости карнавала летят из Казани, Калининграда, Екатеринбурга, Новосибирска, Сочи, Краснодарского края, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Архангельска, Казани, Кирова, Калининграда, Норильска, Ноябрьска, Омска, Сургута, Тулы, Владивостока, Североморска, Магадана, Петропавловск-Камчатского, Хабаровска, Якутска, а также из Астаны (Казахстан) и Бишкека (Киргизия).

С 5 по 9 апреля на фестивале состоится 7 креативных спусков: "Совершенно Летний" спуск, спуск "Красная дорожка", "Цветной дым", "Пижамный спуск", "Карнавальный спуск", "Свадебный спуск и "Ночной спуск".

Карнавал BoogelWoogel проводится на Розе Хутор с 2016 года.