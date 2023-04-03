Магнитуда наиболее заметных из этих землетрясений составила от 3,6 до 6,4.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло 3 апреля в 15:06 по камчатскому времени (6:06 мск). Его эпицентр находился в акватории Авачинского залива в 64 километрах от Петропавловска-Камчатского. Угроза цунами не объявлялась.

Жители Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Елизовского района ощутили подземные толчки силой до 6 баллов.

В квартирах столицы края раскачивалась мебель и падали предметы. Люди выбегали из подъездов на улицу.

Минздрава региона сообщает, что на данный момент пострадавших в результате землетрясения нет.

Оперативные группы спасателей осматривают социально-значимые объекты и здания на предмет повреждений. По данным МЧС, жертв и разрушений зданий нет.

"Вместе с тем, имеется информация о повреждениях штукатурки и появившихся трещинах в некоторых зданиях", — сообщил журналистам врио начальника главного управления МЧС России по Камчатскому краю Юрий Карташев.

Осмотр строений продолжается.