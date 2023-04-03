"Оперативными группами производится осмотр социально-значимых объектов и зданий", — говорится в сообщении.

В МЧС подчеркивают, что, по предварительной информации, жертв и разрушений в результате землетрясения нет.

По данным сейсмостанции "Петропавловск", сейсмособытие произошло 3 апреля в 15:06 по камчатскому времени (6:06 мск) на глубине 100 км.

По уточненным данным, магнитуда подземного толчка составила 6,9.

Эпицентр сейсмособытия находился в акватории Авачинского залива в 44 км южнее Петропавловска-Камчатского. Угроза цунами не объявлялась.

На территориях Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и в Елизовском районе ощущались подземные толчки силой до 5-6 баллов.

В квартирах столицы края раскачивалась мебель и падали предметы. Люди выбегали из подъездов на улицу.