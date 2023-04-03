"Строители приступили к реставрации фасада и отдельных элементов декора. Приведем в порядок и внутренний двор центра. Все ремонтные работы в центре-спутнике планируем завершить до конца года", — написал Паслер в своем телеграм-канале.

Центр разместится в здании на улице Правды, относящемся к объектам культурного наследия и расположенном в центре города.

В свою очередь пресс-служба главы региона сообщает, что на реставрацию здания из областного бюджета выделено около 200 млн рублей.

По проекту большой выставочный зал на втором этаже будет предоставлен Государственному Эрмитажу для сменных экспозиций. На первом этаже разместятся коллекция наивной живописи из фонда музея изобразительных искусств, библиотека, мемориальное пространство, посвященное семье Пиотровских. Еще один зал займет Яшмовая комната из знаменитой уральской (орской) яшмы.

В подвальном помещении для научных сотрудников обустроят кабинеты, а для посетителей — гардеробные и кафе.

Во внутренний двор центра выходит здание фондохранилища музея ИЗО, фасад которого нуждается в ремонте. Губернатор поручил региональному министерству культуры проработать вопрос его реставрации.