"С 1 сентября не будет аренды электросамокатов в Париже", — сказала Идальго на пресс-конференции, подводя итоги голосования по этому вопросу, которое состоялось в воскресенье.

"Парижане четко выразили свою позицию, и мы будем следовать их решению", — отметила она.

Согласно результатам городского голосования, 89% парижан высказались против аренды электросамокатов при явке избирателей в 7,4%.

Голосование прошло в формате консультативного референдума, который, как поясняют французские СМИ, не имеет обязательной силы, решение переходит на рассмотрение местных властей, в данном случае — в мэрию Парижа, которая имеет право как поддержать мнение горожан, так и не согласиться с ним.

В конце февраля префектура полиции Парижа сообщала, что за 2022 год произошло 408 дорожно-транспортных происшествий с участием самокатов, электросамокатов, сегвеев, моноколес и других подобных видов транспорта. За это время в таких авариях погибли три человека, 459 человек пострадали.