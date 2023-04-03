"Друзья, с 10 апреля мы приступаем к сезонной уборке музея-заповедника Василия Поленова. Все музейные здания будут закрыты для посещения с 10 по 28 апреля 2023 года", — говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

В работах примут участие как сотрудники музея, так и волонтеры.

Экскурсии по зданиям музейного комплекса возобновятся с 29 апреля, отмечается в сообщении.

Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник "Поленово" находится в 70 км от Тулы в Заокском районе. По проектам художника в усадьбе построены главный дом, мастерская "Аббатство", флигели, службы, а также расположенная в селе Бёхово Троицкая церковь. В 1931 году открыт дом-музей.

Василий Поленов (1844 — 1927) — русский художник, мастер исторической, пейзажной и жанровой живописи.