"Запрет вводится с сегодняшнего дня и будет действовать до 22 апреля", — сказал Остроумов на пресс-конференции в понедельник в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия".

Он добавил, что в этот период будут усилено патрулирование лесов.

Остроумов также отметил, что штрафы за нарушение пожарной безопасности в лесах в этом году значительно увеличены как для граждан, так и для должностных и юридических лиц.

"Штрафы для граждан составляют от 15 тыс. до до 30 тыс. рублей, в то время как ранее они были от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей", — уточнил он.

По данным главы регионального департамента, в 2022 году было зафиксировано 117 нарушений правил пожарной безопасности в лесах.

"В общей сложности было назначено административных штрафов на сумму 2 млн 135 тыс. рублей. В этом году уже выявлено восемь случаев нарушений правил пожарной безопасности", — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что с 3 апреля в Тюменской области введен особый противопожарный режим.