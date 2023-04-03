"Впервые "Здравницу" будет принимать дальневосточная земля. И не случайно местом проведения выбран Хабаровский край. Мы — медицинский центр Востока России и одно из важнейших направлений развития — сделать наш регион территорией здоровья", — приводит пресс-служба слова губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

Как отмечается в сообщении, по инициативе губернатора и при поддержке Национальной курортной ассоциации мероприятие по развитию индустрии гостеприимства и лечебно-профилактического туризма решено провести в 2023 году в Хабаровске.

Главная цель научно-практического мероприятия — содействие развитию санаторно-курортных организаций России, повышение профессиональных знаний специалистов.

Церемония открытия форума состоится 31 мая 2023 года в комплексе "Платинум Арена".

В рамках форума пройдет научный конгресс, выставки и круглые столы.

Заявки на участие уже оформили более 3 тыс. экспертов отрасли из разных регионов, ожидается участие представителей пяти стран.

В свою очередь заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов отметил, что Хабаровский край обладает богатым природным потенциалом, являясь перспективным районом для развития лечебно-туристического туризма.

"В настоящее время работает санаторно-курортное учреждение на базе Анненских минеральных вод "Анненские воды", есть Тумнинские источники, а также используются воды Мухенского месторождения. Сосредоточение горячих минеральных источников, лечебных грязей позволяет развивать на территории Хабаровского края актуальное во всем мире туристическое направление, мы ожидаем повышенный интерес инвесторов в разработке новых проектов", — сказал Никонов.

Всероссийские форумы "Здравница" позволяют специалистам санаторно-курортного дела обмениваться последними достижениями в развитии технологий оздоровления, использовании природных лечебных факторов, медицинской аппаратуры и лекарственных препаратов.

Среди основных задач форумов — вопросы разработки и внедрения в практику новых технологий восстановительной и курортной медицины, современных методов лечения и оздоровления в традиционной медицине, лечебного туризма, менеджмента и маркетинга в санаторно-курортных учреждениях.