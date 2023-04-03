Рейсы будут выполняться из Иркутска и Красноярска один раз в неделю (по средам) на Superjet 100. Обратный рейс в Красноярск в тот же день, в Иркутск — на следующие сутки.

В сообщении со ссылкой на гендиректора "ИрАэро" Юрия Лапина говорится, что компания также получила допуски на полёты в Харбин и Санью из Благовещенска и Владивостока, однако о дате открытия рейсов сообщит позднее.

Авиакомпания напоминает, что с 16 января возобновила рейсы в Китай, который был закрыт для перелетов с первой половины 2020 года в связи с распространением COVID-19.