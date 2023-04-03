"VIII Арктический фестиваль "Териберка" пройдет 15-16 июля", — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что в 2022 году фестиваль собрал рекордное количество гостей — более 10,5 тыс. (в 2021 году было 5 тыс. человек).

"В этом году рассчитываем провести его не менее ярко и масштабно", — добавил Чибис.

По данным гостиничных онлайн-агрегаторов, в настоящее время идет бронирование жилья в Териберке на время проведения фестиваля.

В программу Арктического фестиваля "Териберка" традиционно входит деловая часть, музыкальная, спортивная, развлекательная составляющие. Обязательной частью фестиваля стала гастрономическая площадка, на которой региональные рестораторы представляют блюда, приготовленные из местных продуктов — рыбы, мяса, дикоросов и водорослей.

Как сообщало правительство Мурманской области по итогам фестиваля в 2022 году, на VII фестивале гости съели 25 тыс. порций блюд арктической кухни.

Считается, что селу Териберка около 150 лет, однако первые упоминания о нем относятся, по разным данным, к началу XVI или началу XVII века. В 2015 году поморское село Териберка стало широко известным благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан". В том же году здесь начали проводить фестиваль "Териберка. Новая жизнь", в 2019 году переименованный в Арктический фестиваль "Териберка".