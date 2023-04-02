После ухода Visa и MasterCard из РФ в марте прошлого года карты международных платежных систем, выпущенные отечественными банками, перестали приниматься за границей, а также на иностранных сайтах.

Теперь Air Arabia предлагают оплатить перелет по российской карте через СБП с помощью ссылки. Платеж будет проходить через представителя авиакомпании в РФ. Предварительно клиент должен оформить бронирование на сайте, затем обратиться в службу поддержки, и на почту ему направят ссылку для проведения операции. Сбор за выписку каждого билета составит 6% от итоговой суммы, сообщили в call-центре Air Arabia.

Там отметили, что при оплате любой иностранной картой на сайте этой комиссии не будет, однако деньги спишутся в дирхамах с конвертацией по курсу банка клиента. "А при использовании ссылки операцию проведут в рублях через Cистему быстрых платежей".

Похожую схему предлагают в компании Fly Dubai, однако транзакции проходят через уполномоченного агента. Путешественник так же должен самостоятельно оформить бронирование и обратиться в службу поддержки за ссылкой. Дополнительный сбор агента составит 2 тыс. рублей. Провести платеж можно любой российской картой Visa или MasterCard, однако с "Миром" иногда происходят сбои, сообщили в call-центре организации.

Другие зарубежные авиаперевозчики, скорее всего, также скоро начнут предоставлять возможность оплаты перелета через СБП, ожидают эксперты.

Ранее о такой возможности также сообщали в службе поддержки Turkish Airlines.