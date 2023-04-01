Инцидент произошел в пятницу днем на шоссе, соединяющем муниципалитет Тринидад и провинцию Сьенфуэгос. В экскурсионном автобусе, принадлежащем компании Transgaviota находились российские и французские туристы.

По предварительной информации полиции, водитель автобуса не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения с выехавшей на встречную полосу автоцистерной. В результате автобус упал в кювет и перевернулся.

После аварии госпитализированы 12 человек, из которых пятеро российские и столько же французские туристы. Все пострадавши перевезены в госпиталь имени Камило Сьенфуэгоса.

Одна россиянка находится в тяжелом состоянии, получив множественные переломы ребер. Ей потребовалась операция. Тяжелую травму получил также гид-кубинец. Еще девять пострадавших находятся в стабильном состоянии, их должны перевести в госпиталь на курорте Варадеро.

Тринидад — город в южной части острова с большим количеством хорошо сохранившихся памятников колониальной архитектуры. Включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.