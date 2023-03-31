Поездка по городам Приволжского федерального округа состоялась с 28 по 31 марта.

Туроператоры, музеи, отели презентовали свои программы в Нижнем Новгороде, Казани, Самаре и Оренбурге.

По данным "Турбарометра Санкт-Петербурга", в 2022 году 15% всех отечественных туристов прибыли в северную столицу с Приволжья. В общей структуре турпотока оно заняло третье место, уступив только Москве и Московской области.

Примерно треть гостей с Приволжья приезжает в Петербург семьями с детьми. Более половины называют основной причиной посещения культурно-познавательный туризм, при этом проводят в городе больше времени, чем гости из других российских регионов — от трех до восьми дней.