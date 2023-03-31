"Парк "Дубрава" появится в Павловском Посаде на пересечении улиц Каляева и Чапаева. У этого места богатая история — здесь располагался старый парк, заложенный в 1860 году основателем платочной мануфактуры Яковом Лабзиным". Живописная территория с прудом со временем обветшала и заросла", — говорится в сообщении.

Подготовка к благоустройству территории началась в феврале: здесь удалили аварийные деревья, почистили пруд и укрепили береговую линию, отметили в администрации.

В парке планируют установить детскую игровую площадку в эко-стиле, столы для настольного тенниса, проложить беговые и велосипедные дорожки, обустроить парковку. У пруда создадут зону отдыха с парковыми лежаками. Кроме того, на территории появится центр для занятий в рамках проекта "Активное долголетие". Также в парке проведут освещение, установят камеры видеонаблюдения.

В пресс-службе администрации "Интерфаксу" уточнили, что завершение работ запланировано на сентябрь 2023 года.

Парк станет продолжением благоустроенной в 2021 году пешеходной зоны "Родина Павловопосадского платка".