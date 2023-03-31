С таким поручением выступил вице-губернатор Анатолий Повелий.

"Прошу представителей всех районных администраций обратить внимание на опыт коллег из Колпинского и Красногвардейского районов, где открыты легальные стены для граффити. Они появились на территории парка "Зима-Лето" и возле молодежного центра "Квадрат", — цитирует пресс-служба Повелия.

На его взгляд, создание специальных площадок для подобного творчества даст граффитистам простор для самовыражения и защитит архитектурное наследие Петербурга.

"К граффити в Петербурге должен быть цивилизованный подход", — сказал Повелий на заседании межведомственной комиссии по предотвращению вандализма в отношении фасадов нежилых домов.

Уточняется, что за 2022 год Государственная административно-техническая инспекция объявила почти 540 предостережений владельцам построек за грязные фасады с рисунками и граффити, хотя снизить количество подобных нарушений удалось на 7%, в том числе благодаря специальному мобильному комплексу с "умной камерой", который в реальном времени оценивает видеопоток, определяет объекты, анализирует дефекты без вмешательства человека и передает информацию о нарушениях в инспекцию.