"Движение на автодороге М-4 "Дон" в Каменском и Красносулинском районах Ростовской области восстановлено в обоих направлениях. На участке с 905 по 944 километр транспорт движется плотным потоком", — сообщается в телеграм-канале региональной Госавтоинспекции.

Отмечается, что полиция продолжает обеспечивать безопасность дорожного движения и оказывать необходимую помощь водителям.

В свою очередь, губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале написал, что на некоторых участках движение все еще затруднено, а на сложных участках налажено реверсивное движение.

"Работа по расчистке дорожного полотна продолжается, но уже идет к завершению. Поставлена задача восстановит функционирование трасс в нормальном режиме к исходу суток", — написал губернатор.

Ранее для ликвидации последствий снегопада в Ростовской области с 20:00 мск четверга временно было закрыто движение по федеральной трассе М-4 "Дон" на участке от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина (с 907 по 983 км). Губернатор ввел режим ЧС в городе Шахты, Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах.

Первые фуры направились по трассе в сторону Москвы в пятницу утром. Всего из затора были эвакуированы более 60 человек, в том числе дети и беременные женщины. В пунктах временного размещения, по последним данным, находилось более 200 человек. В работе по ликвидации последствий ЧС задействовали более 200 спасателей.

Ближе к полудню в заторе оставались тысячи машин.