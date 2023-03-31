В этом году фестиваль будет посвящен теме эногастрономии (сочетание еды и напитков — ИФ).

Ожидается, что на фестивале представят свыше 100 гастрономических сетов от различных ресторанах города в сопровождении российских вин.

"Сочетание локальных и региональных продуктов и вин позволяет говорить о появлении понятия новой петербургской кухни. Наша задача не только представить, но и задокументировать её, создав альманах "Новой петербургской кухни", — говорится в сообщении.

Петербургский ресторанный фестиваль проводится дважды в год — в апреле и ноябре — с 2016 года.

Ранее сообщалось, что в Петербурге разработали гастрономический путеводитель по городу при участии комитета по развитию туризма. Туда вошла информация о ведущих ресторанах и отелях города, а также участниках проекта "Петербургская кухня и завтрак".