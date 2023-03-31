По его словам, в новом филиале разместятся Археологический центр и Центр искусства XX века.

"Развитие Археологического центра связано с большим потоком материалов для исследовательской работы", — сказал Попов журналистам.

Он рассказал, что археологические экспедиции занимаются раскопками на древних городищах, обнаруженные артефакты необходимо изучать и систематизировать на серьезной научной основе. Это поле деятельности огромное, и оно потребует привлечения дополнительных площадей и кадров.

Попов добавил, что в настоящее время в ЦНТИ проводятся ремонтные работы, а открытие нового филиала музея намечено на 1 декабря текущего года.