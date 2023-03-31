"По просьбам петербургских родителей в этом году в городе будет увеличено количество мест в летних школьных лагерях с 22 000 до 30 000", — говорится в сообщении.

В общей сложности в Петербурге на летних каникулах заработают 195 школьных лагерей.

По данным аналитиков Центра управления регионом, чаще всего о нехватке мест в городских лагерях сообщали родители Выборгского, Кировского, Московского, Невского и Фрунзенского районов. В связи с этим в текущем году в этих районах планируется открыть 66 лагерей.

Заявки на путёвки будут принимать в школах с 19 апреля: до 23 мая — на первую смену, до 21 июня — на вторую, до 19 июля — на третью.