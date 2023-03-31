Экспозиция посвящена отмечаемому в 2023 году 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова.

"Герб и генеалогическое древо старинного дворянского рода Рахманиновых задают тон всей выставки. Для экспозиции выбраны материалы одного из крупнейших личных фондов Музея музыки — фонда Рахманинова, основанного благодаря материалам, переданным наследниками, друзьями и поклонниками артиста", — сообщил генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.

В числе бесценных авторских рукописей на выставке экспонируется партитура Второго концерта для фортепиано с оркестром, наиболее часто исполняемого самим автором; его знаменитые произведения — партитура "Всенощного бдения" и оперы "Алеко", и наряду с ними — ученические работы и менее популярные сочинения, знакомство с которыми представляет особый интерес для поклонников творчества композитора.

Многочисленные фотодокументы очерчивают жизненный путь Рахманинова с юных лет до последних дней: подлинные фотографии студента консерватории, начинающего дирижёра во время его первых заграничных гастролей и уже зрелого маэстро на его последнем концерте.

Выставку сопровождает дополнительный вербальный ряд — высказывания Рахманинова о себе и своем творчестве и цитаты современников композитора о нем.

Экспозицию дополняет хронограф жизни и творчества Рахманинова и современные фотографии памятных мест, связанных с его именем.

Мультимедийный ряд выставки составляют записи сочинений Рахманинова в исполнении автора и других известных музыкантов. Важным дополнением являются записи цикла радиопередач мультимедийного проекта "Экспомузыка" на радио "Орфей" с рассказами о наиболее интересных музейных предметах из фонда Рахманинова в Музее музыки.

Жизнь и творчество Сергея Рахманинова тесно связаны с Тамбовским краем. С 1890 по 1917 год в усадьбе "Ивановка" прошел значительный период жизни Рахманинова. Здесь он работал над многими произведениями, получившими международное признание.

В России 2023 год объявлен Годом Сергея Рахманинова. Тамбовская область станет одной из двух столиц, где пройдут празднования. Финальные мероприятия торжеств состоятся именно в Тамбове.