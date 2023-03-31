Так, если в среднем по внутренним направлениям число поездок за год увеличилось на 10%, то в Петербурге рост составил 33%.

"В то же время возросшая заполняемость гостиниц не означает значительного роста доходов отельеров. Цены на проживание для туристов остались на допандемийном уровне или поднялись не более чем на 10-15%, а расходы на содержание коллективных средств размещения выросли по разным статьям на 25-40%", — говорится в сообщении.

Для поддержки отрасли, в частности, Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса в Петербурге с 2020 по 2022 год выдал 109 льготных займов на сумму порядка 362 млн рублей. Кроме того, в 2023 году сумма, направленная на помощь социально-ориентированным некоммерческим организациям конгрессно-выставочной сферы, будет увеличена более чем вдвое.

Уточняется, что на текущий момент главным вызовом для Петербурга остается недостаток иностранных туристов, учитывая, что в 2019 году город принял 10,5 млн туристов, из которых иностранцы составили около половины и принесли до 60% оборота всей отрасли гостеприимства за счет более высокого среднего чека.

Как сообщалось, в 2022 году Петербург принял более 8 млн туристов: 7,74 млн российских и 340 тыс. иностранных. В сравнении с 2019 годом общий турпоток по количеству гостей в городе восстановился на 77%. По итогам прошлого года суммарный вклад отрасли туризма в экономику города составил 366 млрд рублей, что на 57% больше, чем в 2021 году.