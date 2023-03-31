В образовательных учреждениях и детских музыкальных школах 1 апреля запланированы концерты, лекции, музыкально-театральные постановки, спектакли по творчеству Рахманинова. В республиканских колледжах искусств и культуры весь день будут звучать произведения классика в исполнении студентов и преподавателей.

В республиканской филармонии с 3 по 5 апреля проведут Рахманиновский фестиваль. Слушателей ждут концерты фортепианной музыки в исполнении Арсения Тарасевича-Николаева и казанского камерного оркестра La Primavera.

В региональном театре оперы и балета 9 апреля состоится специальный концерт в рамках международного фестиваля оперного и балетного искусства "Сыктывкарса тулыс".

Затем приобщение к наследию великого композитора продолжится в виртуальных концертных залах республики, где будут транслировать концерты и композиции Рахманинова, говорится в сообщении.