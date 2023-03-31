"Продолжается освобождение машин из снежного плена, продолжают работать ПВРы. Погода улучшилась, вышло солнце, уже пробка сократилась, надеемся, что до конца дня выполним поставленную задачу, и полностью движение будет открыто в оба направления. Сейчас ГИБДД организовало реверсивное движение, поэтому сейчас затор уменьшается, и он уже меньше 20 км", — сказал Филиппов в эфире телеканала "Россия 24".

Также он сообщил, что к работам привлечены 259 человек, более 150 единиц техники, развернуто 17 пунктов временного размещения, задействованы 8 подвижных пунктов обогрева.

Глава управления отметил, что планируется завершить работы по устранению затора до утра субботы.

Как пояснил Филиппов, движение по дорогам регионального значения также было затруднено из-за того, что водители пытались объехать затор на трассе М-4 "Дон".

По его словам, волонтеры и сотрудники МЧС продолжают оказывать помощь нуждающимся водителям и пассажирам застрявшего на трассе транспорта.

"Личный состав занимается подвозом воды, бензина, вывозом из заторов детей, и уже сегодня вывезли три беременных женщины", — добавил Филиппов.

Ранее сообщалось, что для ликвидации последствий снегопада в Ростовской области с 20:00 мск четверга временно закрыто движение по федеральной трассе М-4 "Дон" на участке от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина (с 907 по 983 км). Губернатор ввел режим ЧС в городе Шахты, Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах.

По данным на 8:00 пятницы, первые фуры направились по трассе в сторону Москвы. Всего из затора были эвакуированы около 60 человек, в том числе дети и беременная женщина. В пунктах временного размещения находятся почти 200 человек. В работе по ликвидации последствий ЧС задействованы более 200 спасателей.

Из-за неблагоприятных погодных условий остались без света почти 35 тыс. жителей в 8 районах и 3 городах в центре Ростовской области. На данный момент энергоснабжение части потребителей возобновлено.

По данным МЧС, затор сокращается, но в нем продолжают оставаться тысячи машин. Участок трассы остается закрытым для проезда новых автомобилей, движение в оба направления начали только попавшие в затор автомобили.