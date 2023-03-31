Планы благоустройства городского округа на 2023 год обсуждались в пятницу в ходе встречи губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы муниципалитета Игоря Трифонова.

"В рамках благоустройства намечено благоустройство сквера им. Лизы Чайкиной, который стал победителем второго общероссийского голосования за объекты городской среды. Начнется проектирование "Папанинской дачи", — говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации Королева "Интерфаксу" уточнили, что в настоящий момент территория "Папанинской дачи" передана из федеральной собственности в собственность городского округа. По просьбам жителей муниципалитета и с учетом их мнения разрабатывается проект благоустройства. Ожидается, что в течение 2023 года эта работа завершится.

Объект расположен в микрорайоне Юбилейный городского округа Королев. Дважды Герой Советского Союза, исследователь Арктики Иван Папанин проживал здесь с 1937 года. После его смерти в 1986 году дача перешла министерству Морфлота. В 2004 году деревянный дом, в котором жил Папанин, сгорел. К настоящему времени сохранились два других деревянных здания комплекса и небольшая сторожка.