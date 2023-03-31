"Ожидается, что итоги аукциона подведут 10 апреля, а до 1 мая будет заключен договор, в рамках которого восстановят барельеф", — говорится в сообщении.

Строительно-монтажные работы будут идти под контролем городского комитета по охране памятников (КГИОП).

"Прежде чем Мефистофель встанет на место, подрядчику необходимо провести целый комплекс работ. По сохранившимся фрагментам будет изготовлена модель барельефа, затем — гипсовая форма. После произведут отливку детали и разместят её на фасаде. Завершится восстановление огрунтовкой и окраской элемента", — говорится в сообщении.

Ожидается, что это позволит гарантировать детальное сходство новой скульптуры с оригиналом.

По предварительной оценке, восстановление Мефистофеля обойдется в 3 млн рублей.

Как сообщалось, в конце августа 2015 года полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело о повреждении объектов культурного наследия после исчезновения барельефа Мефистофеля с исторического здания — особняка Лишневского. В конце декабря 2015 статус подозреваемого по делу был присвоен мужчине, который, как предполагают следователи, сбил украшение с фасада.

В январе 2016 года стало известно, что фигуранты раскаялись и возместили ущерб, который, по данным СМИ, составил 664,5 тыс. рублей. Дело было прекращено.

Дом на Лахтинской улице Петроградской стороны был построен в 1910-1911 гг. В центральной части находится ризалит, завершенный фронтоном. Фронтон был украшен лепным изображением демона с широко раскинутыми крыльями.