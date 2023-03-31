"Основная проблема связана с трудностями работы российских гидов с китайскими туристами. На сегодняшний момент, по моим данным, базу китайскоговорящих гидов готовят, но мы столкнулись с тем, что сейчас будет недостаточно количества аккредитованных гидов. И опять есть риск, что на наш туристический рынок выйдут серые гиды. Это китайцы, которые приезжают по визам, и проводят экскурсии. Хотелось бы чтобы тургруппы из Китая обслуживали российские гиды со знанием китайского языка", — рассказала она на встрече, посвященной российско-китайскому туризму, организованной туристической ассоциацией "Мир без границ".

Как отметила Трищенко, еще одной проблемой китайского туризма, которая существовала еще до пандемии коронавируса, стала несвоевременная оплата за обслуживание тургрупп из Китая.

"Очень часто были задержки по оплате, это доставляло некоторые финансовые неудобства. Есть информация, что многие китайские суды переполнены исками, связанными с неоплатой туристических услуг. А это дорого и долго. Хотелось бы, чтобы, начиная партнерскую работу, мы смогли финансово обезопасить себя. Плюс чтобы была поддержка законодательства по этому вопросу", — пояснила гендиректор туроператора.

Она также добавила, что было бы резонно внести финансовые нюансы в контракты с китайскими партнерами.

20 февраля в Минэкономразвития РФ сообщили, что РФ и КНР возобновили действие соглашения о безвизовых групповых турпоездках от 2000 года, приостановленное во время пандемии коронавируса. По нему организованные туристы в группе от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней. В ведомстве заявили, что начали формировать списки туроператоров, имеющих право отправлять группы. При этом дата возобновления туристических поездок до сих пор не определена.

21 марта заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков заявил, что для запуска безвизовых групповых поездок между странами необходимо получить актуализированный список китайских туркомпаний, которые будут отправлять группы.